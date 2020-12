Statenlid Van Hoecke verlaat Forum voor Democratie

Het Zeeuwse Statenlid Eelco van Hoecke is maandag uit de provinciale fractie van Forum voor Democratie (FVD) gestapt. Hij zegt in een verklaring een hekel aan extremisme te hebben en daarom met partijgenoot Xander Eversdijk op te stappen. Van Hoecke houdt zijn zetel in de Zeeuwse Provinciale Staten.

De fractie van Forum voor Democratie in Zeeland die begon met vijf leden bestaat nu nog uit twee leden. De Statenleden die de partij trouw blijven, Martin Bos en Fred Walravens, zeggen de afsplitsing te betreuren.

Van Hoecke spreekt in een lange verklaring van een reeks conflicten achter de schermen met de partijleiding en met name met Thierry Baudet. Na een eerdere botsing wilde hij al opstappen. Robèrt Brunke en Robert Koevoets verlieten de provinciale fractie van FVD al in augustus 2019 en februari van dit jaar.

Na overleg met partijleider Baudet afgelopen vrijdag over met name de affaire rond de FVD-jongeren en extremistische appjes besloten Van Hoecke en Eversdijk te vertrekken bij de partij. “Met dergelijk extremisme willen we beiden niks te maken hebben”, meldden ze.