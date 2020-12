Ziekenhuizen behandelen bijna 2000 coronapatiënten, forse toename

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw fors gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1954 patiënten vanwege een coronabesmetting. Dat is het hoogste aantal in ruim drie weken tijd. Ten opzichte van maandag is het aantal opgenomen coronapatiënten gestegen met 82, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een week is het aantal opgenomen patiënten met meer dan 300 toegenomen.

Verpleegafdelingen behandelen 1430 coronapatiënten. Dat zijn er 61 meer dan op maandag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 503 naar 524. Voor de ic’s is dat de grootste toename in een dag sinds begin november.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook fors. Verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 262 coronapatiënten opgenomen, intensivecareafdelingen zagen 46 coronapatiënten arriveren. Ook dat zijn de hoogste aantallen sinds begin november.