Britse prijzen voor Srebrenica-film met Nederlandse acteurs

De Bosnische film Quo vadis, Aida?, met daarin onder meer de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is in de prijzen gevallen tijdens de London Film Week die afgelopen week plaatsvond. Het drama over de val van het Bosnische Srebrenica won de awards voor beste film, regisseur (Jasmila Žbanić) en actrice (Jasna Djuricic). Dat heeft coproducent N279 Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Quo vadis, Aida? is dit jaar de Bosnische inzending voor de Oscars. Eerder gooide Quo vadis, Aida? ook hoge ogen op het festival van Venetië.

De film gaat over de val van Srebrenica. Die gebeurtenis geldt als een van de pijnlijkste episodes uit de recente Nederlandse geschiedenis. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat zagen in 1995 toe hoe Bosnisch-Servische troepen de ‘veilige’ enclave innamen en Bosnische moslimmannen en -jongens wegvoerden. Ongeveer 7000 van hen werden vermoord. De drie acteurs spelen Nederlandse blauwhelmen.

Volgens Britse media zou het oorlogsdrama goede kansen maken op een Oscar. De film is, als de bioscopen tegen die tijd weer open zijn, half februari in Nederland te zien.