Burgemeesters: zoek grenzen coronamaatregelen niet op

Zoek de grenzen van de coronamaatregelen niet op. Die oproep doen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de burgemeesters van de zestien gemeenten die er onder vallen woensdag.

De Veiligheidsregio en de gemeenten krijgen veel vragen van inwoners en ondernemers over wat de nieuwe coronamaatregelen in specifieke situaties betekenen. “In sommige gevallen is de interpretatie nog onduidelijk, waardoor we niet direct antwoord kunnen geven”, aldus de Veiligheidsregio in een verklaring.

Er wordt geprobeerd zo snel mogelijk helderheid te geven, aldus de Veiligheidsregio. “In de tussentijd roep ik iedereen, namens alle zestien burgemeesters van Zuid-Limburg, dringend op om niet de randen van de maatregelen op te zoeken of een uitzonderingspositie in te nemen”, aldus voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Maastricht Annemarie Penn-te Strake.

“De maatregelen zijn streng en worden ook streng door ons ge├»nterpreteerd”, waarschuwt Penn-te Strake. Zij geeft aan dat het coronavirus zich razendsnel verspreidt, ook in Zuid-Limburg. “Laten we dus samenwerken om het coronavirus weer onder controle te krijgen. Door onze contacten ├ęcht tot een minimum te beperken, dringen we het virus terug en houden we de zorg toegankelijk. Hoe vervelend dat ook is voor ons allemaal.”