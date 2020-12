Fractie meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht toegenomen. Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 1964 patiënten die het virus hebben opgelopen. Dat zijn er 10 meer dan dinsdag. Op de intensivecareafdelingen liggen nu 526 mensen met Covid-19, twee meer dan 24 uur eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers woensdag bekend. De stijging is bescheiden, zeker vergeleken met maandag, toen het totale aantal Covid-patiënten met 82 toenam. In een week tijd hebben de Nederlandse ziekenhuizen er zo’n 300 patiënten met het virus bij gekregen.

De toename van het aantal opnames werd al langer verwacht. Het aantal besmettingen steeg de laatste weken flink, een voorbode voor de drukte in ziekenhuizen – en voor de lockdown waar het kabinet toe heeft besloten.

Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn 9 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio.