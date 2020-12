Geen publieke vieringen op kerstavond in de RK-kerken

In de Rooms-Katholieke kerken zijn dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daartoe besloten, zo meldt een woordvoerster van de Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK). Het betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.

De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

“Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart”, zo luidt de verklaring.