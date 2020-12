GGD Haaglanden vaccineert zorgmedewerkers op één locatie

GGD Haaglanden gaat zorgmedewerkers, die als eerste gevaccineerd worden, op één centrale locatie in de regio inenten. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

“We zijn nu twee locaties aan het onderzoeken, ik verwacht dat we daar deze week uitsluitsel over kunnen geven”, zegt een woordvoerster van de gezondheidsdienst. Volgens haar worden de vaccinaties gegeven door tientallen zorgmedewerkers in de regio. Ook worden mogelijk medewerkers van het Rode Kruis ingezet.

GGD Haaglanden wil daarnaast zo snel mogelijk beginnen met inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen worden in hun eigen woonomgeving ingeënt.

Voor het vaccineren van de bevolking daarna komen meerdere priklocaties. “Dat moet verder nog allemaal uitgewerkt worden. Wij richten ons nu op die eerste fase”, aldus de woordvoerster. De gezondheidsdienst houdt er rekening mee dat ongeveer 550.000 inwoners een prik moeten krijgen.