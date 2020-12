Grapperhaus: burgemeesters erg gelukkig met nieuwe regel winkels

De burgemeesters zijn “erg gelukkig” met het besluit van het kabinet om de regels aan te scherpen waaronder winkels open mogen zijn tijdens de lockdown. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft dat gehoord tijdens overleg met de voorzitters van de Veiligheidsregio’s.

Er was verwarring ontstaan over welke winkels open mochten zijn de komende weken. Bedrijven als Action kondigden aan hun deuren ook weer te gaan openen omdat ze ook deels levensmiddelen verkopen. De lockdown duurt nog tot 19 januari.

Volgens de nieuwe regels mogen alleen winkels open zijn die voor de lockdown 70 procent van hun omzet haalden uit de verkoop van levensmiddelen, drogisterijproducten (minus cosmetica en parfums) en diervoeding. “We hebben nu een heel duidelijke regel”, aldus Grapperhaus.

Hij vindt het “spijtig” dat er discussie is ontstaan over de regels. Maar die waren ook “heel rap” ingevoerd en moesten worden “bijgesteld”.

Het ministerie van Economische Zaken gaat de nieuwe regels nog goed doorgeven aan de winkels, zei de bewindsman. De lokale overheden moeten dan zorgen dat de regels worden nageleefd.

Verder riep Grapperhaus Nederlanders op niet in Belgiƫ te gaan shoppen. Daar zijn alle winkels nog wel open. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven zullen er maatregelen volgen, is zijn verwachting. Dan zouden bijvoorbeeld de parkeergarages in Belgiƫ dicht kunnen gaan, zei hij. Grapperhaus staat in nauw contact met zijn Belgische ambtgenoot.