Kwart minder treinreizigers op eerste dag lockdown

Dinsdag, op de eerste dag van de nieuwe coronamaatregelen, reisden een kwart minder mensen met de trein dan voor de aanscherping van het maatregelenpakket. Het kabinet kondigde maandagavond nieuwe coronaregels aan. Het openbaar vervoer is op dit moment alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.

Omdat de scholen vanaf woensdag pas gesloten zijn, zal de daling doorzetten, verwacht de NS. Op dit moment is het totaal aantal treinreizigers zo’n 26 procent van het aantal voor de coronacrisis. Voor corona reisden er dagelijks zo’n 1,3 miljoen mensen met de trein. “Het is natuurlijk een treurig beeld, al die lege treinen”, zegt een woordvoerder van de NS. “Maar het betekent wel dat Nederlanders zich aan de nieuwe maatregelen houden.”

De NS verwacht niet dat er, net als tijdens de lockdown in het voorjaar, een basisdienstregeling moet komen. “Op dit moment rijdt 90 procent van de treinen”, aldus de woordvoerder. “We gaan er vanuit dat dat zo blijft.” In april reisde het kleinst aantal mensen met de trein: 9 procent ten opzichte van voor de coronacrisis. De NS stelde toen een basisdienstregeling in. Dat zal nu niet nodig zijn, aldus de woordvoerder, omdat openbaarvervoerbedrijven met de beschikbaarheidsvergoeding van de overheid 93 procent van hun kosten vergoed krijgen.