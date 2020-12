ANVR: hopelijk kan er door vaccin in zomer weer worden gereisd

Reisorganisatie ANVR hoopt dat het vaccineren in Nederland spoedig verloopt, en dat er dit voorjaar, en in ieder geval in de zomer weer gereisd kan worden. “We hopen dat we zo snel mogelijk en verantwoord weer met reizen kunnen starten”, aldus een woordvoerder.

Tegelijkertijd vindt de organisatie dat enkel gezondheidsinstellingen zich moeten bezighouden met het vaccineren, en dat dat zorgvuldig moet gebeuren. “Of Nederland nou een week eerder of later begint, maakt geen groot verschil. Het gaat nog wel even duren voordat er 17 miljoen mensen zijn inge├źnt.” Ook is het voor de reissector bepalend hoe snel andere landen hun inwoners kunnen vaccineren en ook weer Nederlandse reizigers toelaten.

Alle reisondernemingen die bij de ANVR zijn aangesloten, reizen niet naar gebieden met code oranje. Dat betekent dat de organisaties sinds woensdag helemaal geen vakantievluchten meer aanbieden, nu heel de wereld van Buitenlandse Zaken code oranje of rood heeft gekregen. Toch zijn er volgens de ANVR nog altijd wat mensen die buiten de reissector om zelf een niet-noodzakelijke reis regelen. “Wij vragen die mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Net als wij dat al tien maanden doen. Dat reizigers de reisadviezen naast zich neerleggen, straalt ook negatief af op de hele reisbranche”, aldus de woordvoerder.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schreef ze woensdagavond aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen gaan. Ze wil hiermee mensen verder ontmoedigen om te vliegen. Deze week is de oproep om niet naar het buitenland te reizen en geen reizen te boeken, verlengd tot 15 maart.

Naar verwachting wordt maandag het vaccin van Pfizer goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Donderdag zei voorzitter Ursula van der Leyen van de Europese Commissie dat het inenten in heel de EU begint op 27, 28 en 29 december. Wanneer Nederland precies begint met de vaccinatiecampagne moet volgende week duidelijk worden. De Amerikanen en Britten zijn al begonnen met inenten. Duitsland begint op 27 december, en Frankrijk geeft aan in de laatste week van december van start te gaan met vaccineren.