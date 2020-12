CDA wil dat kerkklokken het nieuwe jaar inluiden

Het CDA roept alle kerken in Nederland op het nieuwe jaar in te luiden door de kerkklokken te laten beieren om middernacht in de oudejaarsnacht. In een filmpje op sociale media doet Kamerlid Chris van Dam deze oproep, onder de hashtag #nietalleen.

“Het CDA roept alle kerken in Nederland op om oudejaarsnacht om 00.00 uur de kerkklokken te laten klinken. Niet alleen als subtiel alternatief voor het vuurwerk dat dit jaar niet mag worden afgestoken, maar ook als teken van verbondenheid tussen al die Nederlanders in deze moeilijke tijd. In het bijzonder voor hen die alléén de oudejaarsnacht moeten doormaken. Niet alleen!”

De oproep kan alvast op steun rekenen van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. “Laat het luiden van de kerkklokken een onderstreping zijn van de boodschap van de kerken aan iedereen die het in deze pittige tijd nodig heeft om te horen: je bent niet alleen”, schrijft hij op Twitter.