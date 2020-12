EMA neemt op 6 januari al besluit over vaccin Moderna

De Europese geneesmiddelenwaakhond EMA heeft donderdag bekendgemaakt dat het besluit over goedkeuring van het coronavaccin van Moderna niet op 12 januari, maar al zes dagen eerder valt.

Het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau zegt dat het Amerikaanse bedrijf eerder dan gepland extra gegevens heeft verzonden. Reden voor EMA “een buitengewone vergadering te plannen op 6 januari om zijn beoordeling af te ronden, indien mogelijk”.

In de Verenigde Staten buigen onafhankelijke adviseurs van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zich donderdag over het coronavaccin van Moderna. Naar verwachting stemmen de experts later deze dag over de vraag of het middel goedgekeurd moet worden voor gebruik in de Verenigde Staten. De FDA heeft daarna het laatste woord, maar neemt de aanbevelingen van die experts doorgaans over.

Maandag 21 december besluit de EMA ook over de goedkeuring van het vaccin van Pfizer en BioNTech, twee dagen later zal de Europese Commissie het besluit over de markttoelating nemen. Een dag later brengt de Gezondheidsraad een spoedadvies uit over de inzet van het vaccin bij de verschillende doelgroepen.