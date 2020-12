EU dicht bij aankoop van 200 miljoen Novavax-vaccins

De Europese Commissie is dicht bij de aankoop van nog een coronavaccin. De verkennende gesprekken met het Amerikaanse Novavax zijn afgerond, laat de commissie weten. Ze wil 100 miljoen doses kopen en een optie op nog eens zoveel.

De commissie onderhandelt namens de EU-lidstaten. De vaccins worden op grond van hun aantal inwoners over de landen die meedoen verdeeld. Er zijn inmiddels contracten gesloten met zes leveranciers, onder wie koploper Pfizer-BioNTech. Dat vaccin wordt hoogstwaarschijnlijk nog voor Kerstmis toegelaten.

Het vaccin van Novavax, dat in de loop van het voorjaar klaar moet zijn, steekt anders in elkaar dan de andere middelen die de EU heeft besteld. Het roept een immuunreactie van het lichaam op met een corona-eiwit en een hulpstof. Bij proefpersonen leverde het veelbelovende resultaten op. Daarvoor zijn wel twee prikken nodig, met wat tijd ertussen.

De commissie gaat nu met Novavax onderhandelen over een koopcontract. Ze onderstreept nog eens dat het, ook als de eerste vaccins waarmaken wat ze beloven, belangrijk is straks over een zo groot mogelijk palet aan vaccins te beschikken. Het ene middel is misschien geschikter voor ouderen of juist voor jongeren. Het andere is weer gemakkelijker te bewaren of toe te dienen.