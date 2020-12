Gelderland wil 1 miljoen bomen en 1700 hectare nieuw bos planten

De provincie Gelderland wil de komende 10 jaar 1 miljoen bomen en 1700 hectare nieuw bos planten. Het nieuwe bos komt grotendeels in bestaande natuurgebieden. De miljoen bomen moeten in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden terecht komen, meldt de provincie.

Het plan moet zorgen voor het verbeteren van verzuurde bosbodems, het tegengaan van verdroging van het bos en het helpen van beheerders om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan. “We willen ook meer natuurlijk bos, met meer oud en dood hout, wat goed is voor de biodiversiteit,” schrijft Gelderland in het plan.

De gezondheid van de Gelderse bossen staat volgens de provincie onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Hierdoor gaan op sommige plekken nu al bomen dood, zoals de lariks en de fijnspar.

“Gelderland is de groenste provincie van Nederland. Mede dankzij onze prachtige bossen. Dat willen we zo houden en dat betekent dat we goed voor onze bomen moeten zorgen. Bomen en bos zijn van landschappelijk, ecologisch, economisch en sociaal belang. Zij bepalen mede hoe Gelderlanders hun omgeving beleven en waar ze zich thuis voelen. Bomen en bos zijn daarmee deel van de Gelderse identiteit,” zegt gedeputeerde Peter Drenth.

Gelderse bossen hebben te lijden onder stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat met extreme weersverschijnselen zoals hoosbuien en extreme droogte en hitte. Door meer gemengde bossen te laten ontstaan zijn die hier beter tegen bestand.

Het provinciebestuur wil 9000 hectare bossen waar ook houtproductie plaatsvindt omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit.