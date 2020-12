Harde kritiek uit Kamer over ‘late’ start inenting in Nederland

Vanuit de Tweede Kamer klinkt harde kritiek op de vaccinatiestrategie van zorgminister Hugo de Jonge. Tijdens een spoeddebat donderdagavond toonden PVV, PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en DENK hun verontwaardiging over de melding van de minister dat de eerste vaccins op 8 januari kunnen worden toegediend. Veel andere landen beginnen al deze maand of zijn al begonnen. De Kamer vindt dat de voorbereiding al lang klaar had moeten zijn, omdat het al maanden bekend is dat de vaccins eraan komen.

Zowel de oppositie- als de coalitiepartijen willen van De Jonge weten waarom het veel andere Europese landen wel lukt dit jaar de eerste prikken te zetten. PVV-leider Geert Wilders spreekt van “amateurisme, een blamage”. “Waarom hebben de GGD en de minister hun zaakjes niet op orde?” Ook wil hij weten waarom de callcenters nog niet kunnen draaien en de IT-systemen nog niet zijn getest. “Nederland loopt weer achteraan en het is niet de eerste keer dat de minister klungelt.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt ook dat zorgvuldigheid van het grootste belang is, maar vraagt zich af of andere landen die al beginnen dan “onzorgvuldig zijn”. Het is volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen niet de eerste keer dat De Jonge met een te optimistisch verhaal komt terwijl hij bijvoorbeeld voor een draaiende camera staat. Ze noemt de corona-app, het testen en het bron- en contactonderzoek, waarover de minister volgens haar vooraf te mooie woorden had. “Dit mag niet misgaan”, waarschuwt ze hem. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver sprak van nalatigheid. “Waar is het mis gegaan?” Ook volgens hem telt elke week.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zitten met vragen en zorgen. Zo willen ook de VVD en het CDA weten waarom andere Europese landen al wel eind december kunnen starten, maar Nederland niet. “Waarom kan het niet sneller en lukt andere landen dat wel?”, vraagt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich af. Volgens D66’er Rob Jetten ligt het vooral aan de logistiek. Waarom zijn die voorbereidingen niet eerder begonnen, wilde hij weten. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vreest dat Nederland vertraging blijft houden als het nu achterloopt. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is het begrijpelijk dat het ongeduld groeit, maar het moet wel veilig en verantwoord. “Anders dreig je het vertrouwen van de bevolking te verspillen.”