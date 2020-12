Kamer debatteert ‘zo snel mogelijk’ over vaccinatieplanning

De Tweede Kamer gaat “zo snel mogelijk” debatteren over de planning voor het vaccineren. Mogelijk is dat debat al donderdagavond, mits het kabinet het lukt daarvoor een brief naar de Kamer te sturen. Anders komt de Kamer aanstaande dinsdag terug van kerstreces om over de kwestie te debatteren met coronaminister Hugo de Jonge.

Vrijwel de hele oppositie wil het debat al donderdag, omdat aanstaande maandag het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zeer waarschijnlijk het eerste coronavaccin goedkeurt. Daarna is het de bedoeling dat alle landen van de Europese Unie beginnen met inenten op 27, 28 en 29 december. Nederland liet donderdag weten pas volgende week met meer informatie daarover te kunnen komen. Eerder zei De Jonge dat het niet valt of staat met een week eerder, maar wel “met een veilig en zorgvuldig verloop”.

PVV-leider Geert Wilders kwam met het voorstel. Volgens hem is het “met geen pen te beschrijven” dat Nederland mogelijk pas halverwege januari begint. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil het debat ook donderdag houden omdat volgens hem “iedere dag telt” en de Kamer al veel informatie heeft.