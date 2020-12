Ministerie: niet gek dat voedselbankmiljoenen nog op plank liggen

Het is niet zo gek dat de miljoenen voor de voedselbanken nog niet zijn besteed, zegt het ministerie van Sociale Zaken. De eerste zak geld, van 4 miljoen, was in eerste instantie alleen bedoeld voor in geval van nood. Een beroep op die miljoenen bleek “gelukkig” niet nodig.

Half november is pas geregeld dat dit geld breder mag worden gebruikt, en is er 8 miljoen extra voor de komende jaren toegezegd.

Trouw berichtte donderdag dat het geld dat het kabinet heeft uitgetrokken voor de voedselbanken nog onaangeraakt op de plank ligt. Maar het ‘calamiteitenfonds’, met geld van de stichting Voedselbanken Nederland en uit verschillende donaties, wordt pas gebruikt als voedselbanken echt het hoofd niet boven water kunnen houden. En pas als het fonds is uitgeput, mochten voedselbanken bij de 4 miljoen van het kabinet. “Dat is gelukkig niet gebeurd in de afgelopen periode”, zegt een woordvoerder van Sociale Zaken.

Het geld dat er later bij is gekomen, kwam na een noodkreet van Voedselbanken Nederland over de verwachte toename in het aantal klanten door de coronacrisis. Ook zijn er zorgen over de toevoer van eten naar de voedselbanken. Supermarkten worden immers steeds beter in het verkopen van voedsel dat bijna over de houdbaarheidsdatum is, bijvoorbeeld tegen een lagere prijs.

Ook dat Voedselbank Nederland geen specifieke bedragen heeft gevraagd, is volgens het ministerie niet meer dan logisch. Niemand weet precies hoe erg de coronacrisis de armste mensen zal raken, maar dat de crisis voor een toename van armoede zorgt, wordt wel “breed erkend”.

Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, legt uit dat de noodgelden niet zijn aangesproken omdat de voedselbanken op eigen kracht de voedselverstrekking in coronatijd op orde hebben gekregen. Het is volgens hem wel goed het geld als reserve te hebben met het oog op komend jaar. “Misschien leidt corona wel tot een economische crisis en worden veel meer mensen afhankelijk van ons.”

Het noodfonds is alleen bedoeld om zo nodig voedsel te kopen, niet om vaste lasten van te betalen. “Onze 12.500 vrijwilligers doen gratis hun werk. Maar wij hebben elk jaar wel 10 miljoen euro nodig om zaken als vrachtwagens, huur en elektriciteit van te betalen. Daarom blijven donaties broodnodig.” Zo ook bijvoorbeeld de nu lopende actie van Radio 538 voor de voedselbanken, zegt hij. “Ja, dat geld is nodig. Niet voor onze vrijwilligers, maar hulp aan de meest kwetsbaren in onze samenleving.”

Elke week maken ongeveer 100.00 mensen gebruik van de voedselbanken.