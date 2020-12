‘NVWA greep niet in bij dierenleed door extreme hitte’

Wakker Dier zet juridische stappen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) omdat die afgelopen zomer niet zou hebben ingegrepen bij meldingen over acuut leed bij dieren door extreme hitte. De dierenwelzijnsorganisatie deed zelf drie van dit soort meldingen.

De meldingen van zogenoemde hittestress bij dieren werden gedaan op 11 augustus, toen het met 36 graden de warmste 11 augustus ooit was. Volgens Wakker Dier stonden koeien en schapen de hele dag in de brandende zon terwijl het verplicht is te zorgen voor beschutting voor de dieren.

Wakker Dier zegt dat de NVWA pas drie dagen later is gaan kijken en toen vaststelde dat schaduw inderdaad ontbrak. Omdat de temperatuur inmiddels was gedaald naar 23 graden werd er geen overtreding geconstateerd, aldus Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie kreeg de NVWA afgelopen zomer bijna 400 hittemeldingen, maar werd slechts elf maal ingegrepen.

Wakker Dier wijst erop dat als dieren hun warmte niet kwijt kunnen, ze gaan trillen, kwijlen en extreem hijgen. Dit kan leiden tot ernstig leed en zelfs sterfte.