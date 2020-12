Rutte en leiders België en Noordrijn-Westfalen: blijf thuis

In een gezamenlijke videoboodschap verspreid op sociale media roepen de regeringsleiders van Nederland, België en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hun burgers op de komende weken thuis te blijven. “Als goede buren moeten we solidair zijn”, zegt premier Mark Rutte.

Samen met de Belgische premier Alexander De Croo en minister-president Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen roept Rutte op alleen voor noodzakelijke reizen de grens over te gaan. “De realiteit is nu dat niet alleen wij de grens oversteken, maar het virus ook”, aldus Rutte. Hoe beter we deze regels opvolgen, hoe sneller we elkaar weer kunnen ontmoeten, besluit De Croo.