Volgende week Catshuisberaad kabinet over toeslagenrapport

Het kabinet komt volgende week bijeen op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier, om zich over het toeslagenrapport van de ondervragingscommissie te buigen. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in een eerste reactie. Het kabinet geeft in januari dan een uitgebreide reactie, ook over wat de gevolgen moeten zijn van het vernietigende rapport.

De ontspoorde fraudejacht door de Belastingdienst heeft “veel schade en verdriet veroorzaakt”, zegt staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken). Zijn collega Van Huffelen noemt wat er is gebeurd “meer dan verschrikkelijk”. De ouders “zijn door toedoen van de overheid in diepe problemen geraakt, en werden nergens echt gehoord”, zegt de bewindsvrouw. Het kabinet wil niet direct overgaan op snelle compensatie van alle ouders die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld.

“We moeten op dit rapport een heel goed antwoord maken”, zegt Van Huffelen. Het kabinet heeft “een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt”.