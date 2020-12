Wat voor pallets heb ik nodig in 2021?

2021 staat om de hoek en dit betekent ook dat iedereen weer na kan denken over goede voornemens. Voor ondernemers betekent het nieuwe jaar ook weer een nieuw jaar vol met mogelijkheden. Er zijn altijd mogelijkheden voor uitbreiding van de onderneming, maar denk ook eens aan het verbeteren van de basis die je nu hebt. De basis van je onderneming kan op diverse manieren verbeterd worden. Zo kun je ervoor kiezen om je kantoor te voorzien van een klimaatsysteem, je leaseauto’s, rijdend op fossiele brandstoffen, te vervangen voor elektrische leaseauto’s of de pallets in je onderneming te vervangen.

Van al deze mogelijkheden zal het vervangen van de pallets voor veel ondernemers de meest toegankelijke verbetering zijn. In deze blog leggen we je uit waarom het vervangen van de pallets de stabiele basis van jouw onderneming kan verbeteren.

Voordelen pallets

Pallets zijn in veel ondernemingen van onschatbare waarde. Producten kunnen op gemakkelijke en veilige wijze van a naar b vervoerd worden. Daarnaast worden de pallets gebruik om producten op te kunnen slaan zonder dat deze op de grond hoeven te staan. Zoals je merkt zijn pallets enorm veelzijdig. Je kunt deze veelzijdigheid van de pallets maximaliseren door palletranden om de pallets heen te plaatsen. De palletranden zorgen ervoor dat de pallets ook als box gebruikt kunnen worden. Hierdoor kun je nóg meer producten op een veilige manier vervoeren op de pallet.

Verschillende soorten pallets

Pallets zijn te verkrijgen in verschillende materialen. De meest gangbare materialen zijn kunststof en hout. De beide materialen hebben ten opzichte van elkaar voor-en nadelen. Het belangrijkste voordeel van de houten pallet is dat deze heel goedkoop is. Het belangrijkste voordeel van de kunststoffen pallet is dat deze een nagenoeg oneindige levensduur heeft. Door de niet-natuurlijke aard van het product slijten de kunststoffe pallets veel minder snel dan de houten pallets. Als je meer wilt weten over de verschillen tussen de beide soorten pallets, dan kun je altijd eens de website van Palletcentrale bezoeken. Je vindt hier alle mogelijke informatie die je nodig hebt wat betreft pallets.