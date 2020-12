Coronavaccins opgeslagen in Oss

De coronavaccins en bijbehorende medische hulpmiddelen worden opgeslagen bij het bedrijf Movianto in Oss. De gemeente Oss meldde vrijdag dat het ministerie van VWS heeft gekozen voor die locatie op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk.

De gemeente stelt dat de keuze op Movianto is gevallen omdat dit “een hooggekwalificeerd logistiek bedrijf is dat gespecialiseerd is in opslag en vervoer van geneesmiddelen”. Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma omdat het jaarlijks de landelijke griepvaccinatie verzorgt, aldus de gemeente.

De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland vindt plaats op 8 januari, mits het Europees geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Pfizer en BioNTech volgende week goedkeurt.