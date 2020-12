Grapperhaus: geen straf voor bezit als je vuurwerk inlevert

Mensen die al vuurwerk in huis hebben, mogen dit straks misschien inleveren bij hun gemeente, zonder dat ze vervolgd worden voor vuurwerkbezit. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb kwam eerder deze week met het idee voor zo’n “generaal pardon”. Het kabinet is er enthousiast over en ook het Openbaar Ministerie (OM) werkt mee, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Verschillende burgemeesters waren al blij met het voorstel van Aboutaleb en drongen er bij Grapperhaus op aan dit mogelijk te maken. Hij is in gesprek gegaan met de landelijke leiding van het OM en heeft een ‘vrijwaring’ afgesproken. Het OM zal daarom niet achter vuurwerkbezitters aangaan als zij uit eigen initiatief de pijlen en fonteinen inleveren.

Vrijwel al het vuurwerk is dit jaar verboden. Boven het algemene verbod op zwaar vuurwerk dat eerder was aangekondigd, komt een eenmalig verbod op het lichtere vuurwerk om zorgmedewerkers te ontzien.

Nu wordt nog gekeken hoe het plan kan worden uitgewerkt. Belangrijk is volgens Grapperhaus vooral dat het vuurwerk “veilig ingeleverd, veilig vervoerd en veilig opgeslagen” wordt. Dat betekent niet dat er een landelijk inzamelpunt komt. Grapperhaus benadrukt dat gemeenten het voortouw nemen. “Wij helpen eraan mee, we kijken zeker mee, maar hier hebben we ook te maken met de lokale verantwoordelijkheden.”