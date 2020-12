Hoekstra: snellere toeslagencompensatie ligt nu weer op tafel

Snellere compensatie van ouders die geraakt zijn in de toeslagenaffaire “ligt ook nu weer op tafel”. Dat zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) na het vernietigende rapport van de speciale Kamercommissie die zich over het overheidsschandaal boog. Hij benadrukt dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) hard bezig is de compensatie te regelen. “Ik denk dat zij ook zal kijken: wat kan er nou nog meer of nog sneller de komende periode”, voegt Hoekstra daaraan toe.

Het kabinet komt in de eerste week van de kerstvakantie bijeen op het Catshuis om het rapport te bespreken. Daar zal niet alleen gesproken worden over de politieke gevolgen van het rapport (welke bewindspersonen zouden eventueel moeten aftreden), maar ook de compensatieregeling. Er wordt steeds meer duidelijk over het overheidsschandaal, waarbij ouders financieel in het nauw werden gedreven, maar compensatie is er nog maar voor een heel klein deel van de vele gedupeerden. Of er voor de kerst nog meer gaat gebeuren voor ouders, kon Hoekstra niet zeggen.

De Kamercommissie haalt in het rapport ook hard uit naar de manier waarop het ministerie van Financiën met informatie en documenten omgaat. De informatievoorziening van de meeste ministeries was beroerd, maar dat gold vooral voor het ministerie van Hoekstra. Welke stukken wel en niet naar buiten werden gebracht, werd “in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten”, concludeerde de commissie zelfs. Daar ligt “evident een opdracht voor mijn ministerie”, zegt de bewindsman.

Dat ook de informatievoorziening naar de rechter niet op orde was, noemt Hoekstra een “onverkwikkelijk voorbeeld”.