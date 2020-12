‘Nederlanders welkom in Belgische winkelsteden’

Nederlanders zijn van harte welkom om in België te komen winkelen, zegt de Belgische detailhandelsorganisatie Comeos. “Als mensen de coronaregels respecteren hebben wij daar geen probleem mee. Of het nou om Nederlanders, Duitsers, Chinezen of Japanners gaat, het kan veilig”, zegt Hans Cardyn van Comeos tegen het ANP.

België maakt zich op voor een stroom toeristen uit vooral Nederland en Duitsland op zaterdag en koopzondag in populaire winkelsteden als Antwerpen, Hasselt, Knokke en Luik. Cardyn wijst erop dat er wel strenge regels gelden. Een klant mag alleen in zijn eentje binnen, met een mondkapje op en voor maximaal dertig minuten. De winkeliers mogen niet meer dan één klant per 10 vierkante meter toelaten. “Geen funshoppen”, waarschuwt Cardyn.

Vrijdagmiddag buigen de leiders van de zes Belgische regeringen zich over maatregelen om te voorkomen dat grote aantallen Nederlanders in België komen winkelen.