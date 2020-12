Nieuwe partijvoorzitter SGP wil open cultuur

De SGP-top wil Dick van Meeuwen als nieuwe partijvoorzitter. Een open cultuur binnen de orthodox-christelijke partij is een van zijn speerpunten, aldus de partij in een persverklaring. Het congres stemt volgende maand over de voordracht van het hoofdbestuur.

Van Meeuwen neemt het roer over na een onrustige periode binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij. Vorig jaar trad partijvoorzitter Peter Zevenbergen op na een slepende discussie over zijn wachtgeldregeling. Daarna stapten nog twee bestuurders op uit onvrede over de behandeling van Zevenbergen.

Zevenbergen werd opgevolgd door interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die kreeg weer te maken met een conflict binnen de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), die voor de partij internationale activiteiten organiseert. Een medewerker repte van een intimiderende werksfeer.

Een onderzoekscommissie had later scherpe kritiek op de manier waarop het bestuur met dat laatste conflict is omgegaan. Het hoofdbestuur liet in een reactie weten aan een “opener partijcultuur” te gaan werken waarin meningsverschillen bespreekbaar zijn. Aan dat beleid mag Van Meeuwen verder vorm gaan geven.

Van Meeuwen was van 1988 tot 2011 lid van de gemeenteraad van Sliedrecht. Sinds 2015 is hij lid van de partijadviesraad van de SGP.