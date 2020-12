Radio 538 haalt 223.207 voedselpakketten op voor de voedselbank

Radio 538 heeft deze week 223.207 voedselpakketten opgehaald met Missie 538. Alle pakketten gaan naar de voedselbank. De 538-dj’s maakten de eindstand vrijdagmiddag bekend.

In een week tijd hebben de dj’s samen met hun luisteraars zo veel mogelijk geld proberen op te halen voor de voedselbank. Met elke vijf euro kan een gezin een week lang eten. Er zijn ruim 31.000 donaties binnengekomen, vijfhonderd acties opgestart vanuit het land en meer dan 10.000 platen aangevraagd. Bekende Nederlanders en artiesten kwamen langs in de 538-studio om mee te doen aan de actie, steun te betuigen of op te treden.

Meerdere BN’ers zetten zich in voor de actie. Zo veilde Tino Martin een privĂ©concert voor 25.000 euro en doneerde hij 10.000 euro, Ajacied Klaas van der Eerden zong voor 23.000 euro het clublied van Feyenoord, Edwin Evers coverde het nummer Tigers van Bilal Wahib en Gordon doneerde 5000 euro.

Er lopen momenteel nog acties voor Missie 538. In januari wordt bekend welk bedrag er uiteindelijk nog bij het eindbedrag komt.