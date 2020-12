Youp van ’t Hek besluit volgende week over oudejaarsconference

Youp van ’t Hek besluit volgende week of zijn Oudejaarsconference op 31 december op televisie te zien is of niet. Dat heeft zijn Hekwerk Theaterproducties vrijdag laten weten. Meer toelichting geeft een woordvoerder niet: “Het besluit wordt genomen door Youp en zijn manager.”

De cabaretier, die de eindejaarsshow voor de tiende keer zou verzorgen, gaf eerder aan niets te voelen voor een tv-registratie met te weinig publiek. De show zou dan niet tot zijn recht komen. Hij vroeg aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland of theater Carré bij uitzondering meer bezoekers zou mogen ontvangen. Maar dit verzoek werd afgewezen. Inmiddels zijn alle theaters sowieso weer dicht vanwege de lockdown.

BNNVARA laat weten nog steeds op oudejaarsavond in een bepaalde vorm een eindejaarsshow van Youp van ’t Hek uit te willen zenden. Het management van Van ’t Hek zei maandag te zijn “overvallen door de strengheid van de maatregelen” en geen rekening te hebben gehouden met dit scenario.

Hekwerk kan niet zeggen of Van ’t Hek overweegt zijn voorstelling in een lege tv-studio te gaan spelen. Dit is wel een optie die Guido Weijers serieus zei te overwegen. De cabaretier doet de oudejaarsconference op RTL.