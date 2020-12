Zorginstellingen positief over vaccinatiebereidheid medewerkers

Zorginstellingen zijn optimistisch over de vaccinatiebereidheid onder personeel. De komende weken bereiden verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en de thuiszorg zich voor op de start van het vaccineren van hun zorgpersoneel. Op 8 januari moet de eerste prik met het Pfizer-vaccin gezet worden.

“We hebben donderdag een podcast opgenomen, waarin zorgverleners, een ethicus en een cliënt in gesprek gaan over het vaccin”, vertelt een woordvoerder van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). “Uit dat gesprek, maar ook uit instellingen zelf, blijkt dat veel mensen in de gehandicaptenzorg bereid zijn tot inenting, maar ze willen wel meer informatie over bijvoorbeeld bijwerkingen.” Die informatie komt pas als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het Pfizer-vaccin volgende week goedkeurt.

Daarom kan de vaccinatiecampagne daarna pas echt van start gaan. Zowel VGN als branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso maken gebruik van campagnemateriaal dat de overheid beschikbaar stelt. “Dat zijn onder meer foto’s en filmpjes – een hele toolkit”, aldus een woordvoerder van ActiZ.

De organisaties zijn positief over de vaccinatiebereidheid. Verenso en ActiZ voeren zelf geen peilingen over de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers. “Sommige zorginstellingen houden zelf wel peilingen”, aldus ActiZ. “Maar dat kan niet altijd vanwege de privacywetgeving.” VGN kijkt wel of het een peiling kan uitvoeren. “Onze leden zijn heel divers. Op zorgboerderijen met vier medewerkers is vaak wel duidelijk wie ingeënt wil worden en wie niet. Maar bij instellingen met duizenden medewerkers kan dat beter via een peiling.”

Dat Nederland pas later begint met vaccineren dan sommige omringende landen, vinden de verenigingen niet erg. Een woordvoerster van Verenso: “We willen dat het zorgvuldig gebeurt.”

Volgens informatie van de Rijksoverheid moeten in de eerste fase van het vaccinatieprogramma zo’n 269.000 medewerkers van verpleeghuizen, 178.000 medewerkers uit de gehandicaptenzorg en 166.000 medewerkers uit de thuiszorg worden gevaccineerd.