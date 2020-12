Zwaar illegaal vuurwerk gevonden in Vught

In een schuurtje bij een woning aan de Jagersweg in Vught heeft de politie vrijdagavond diverse dozen met zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Mogelijk is ermee geknoeid, meldt de politie Oost-Brabant.

Tijdens het onderzoek kwam de politie uit bij een tweede adres in Vught, waar ook veel vuurwerk lag opgeslagen. Dat is een woning aan de Hageland. De bewoner van dat adres is aangehouden, en niet, zoals de politie eerder meldde, de bewoner van het pand aan de Jagersweg.

De buren van de woning aan de Hageland hebben voor de zekerheid hun huis verlaten. De politie bekijkt samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie hoe het vuurwerk en een hoeveelheid onbekende chemicaliƫn veilig kunnen worden afgevoerd.