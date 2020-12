Amsterdam verbiedt alcohol op Noordermarkt en in de Pijp

In de strijd tegen het coronavirus verbiedt Amsterdam het drinken van alcohol op en rond de Noordermarkt en op diverse plekken in de Pijp. Hiermee wil de gemeente groepsvorming op deze plekken – waar het de afgelopen tijd vaak te druk was – tegengaan. De maatregel gaat zaterdag in en duurt in elk geval tot het einde van de lockdown op 19 januari. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 95 euro.

Ook is het niet toegestaan alcoholhoudende drank in aangebroken flessen, blikjes of glazen mee te nemen. Amsterdam voerde al eerder een alcoholverbod in op de bekende uitgaanslocaties in de stad, zoals de Wallen. Vanuit de overheid geldt al een algemeen alcoholverbod op straat na 20.00 uur.

De nieuwe maatregel geldt in de omgeving van de Noordermarkt in de Jordaan en de daarbij gelegen Westerstraat, de Lindengracht en tussengelegen straten. Ook op en rond het Gerard Douplein en de Eerste van der Helststraat in de Pijp is drinken van alcohol in de openbare ruimte vanaf nu niet toegestaan.