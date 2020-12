Arrestaties bij verboden demonstratie tegen lockdown Hilversum

De politie heeft zaterdag in Hilversum tien mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de lockdown. Ondanks een vrijdag uitgevaardigd verbod op demonstreren, kwamen zaterdagmiddag in Hilversum toch zo’n dertig tot veertig mensen bijeen op een plein achter het station. De politie begeleidde de groep en sommeerde de deelnemers te vertrekken. Uiteindelijk werd de sfeer grimmiger en zag de politie zich genoodzaakt in te grijpen, aldus een woordvoerder. Inmiddels is de rust weergekeerd.

De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes verbood de demonstratie ‘Stop de Lockdown’ vrijdag. Hij zei onvoldoende vertrouwen te hebben dat de organisatie zich zou houden aan de voorschriften, zowel op het gebied van de coronamaatregelen als de ter beschikking gestelde locatie.

Volgens de gemeente Hilversum zijn de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met de organisatie van de demonstratie. Daarin werd geen overeenstemming bereikt over de plaats waar de demonstratie kon plaatsvinden. De organisatoren van ‘Stop de Lockdown’ wezen de door de gemeente aangeboden locatie af.

De gemeente zei daardoor niet te kunnen instaan voor de gezondheid van de deelnemers, omstanders en de professionals die betrokken zijn bij het toezicht. De gemeente riep de demonstranten met klem op om niet naar Hilversum te komen.