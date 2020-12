Een vrouw is zaterdagochtend omgekomen bij een brand in haar woning in de Prinses Margrietstraat in Gorinchem (Zuid-Holland). Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio hebben brandweermensen haar uit het huis gered, maar stierf ze ter plaatse aan haar verwondingen.

De brand brak rond 08.45 uur uit en bleef beperkt tot de woning. Hoe het vuur precies is ontstaan, kon de woordvoerster nog niet zeggen.