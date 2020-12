Felix Meurders trots op ‘memorabele’ jaren Spijkers met Koppen

Felix Meurders heeft zaterdagmiddag voor de laatste keer Spijkers met Koppen gepresenteerd. “Het was een memorabel programma en ik ben behoorlijk trots dat ik daar aan heb mogen bijdragen”, waren de laatste woorden van de presentator vanuit het Utrechtse café The Florin.

Meurders zwaait na 25 jaar af en geeft het stokje over aan Willemijn Veenhoven. Op Radio 5 gaat hij FM op 5 presenteren, waarin hij platen draait en praat met luisteraars die die dag iets bijzonders gaan doen.

“Het was altijd een feestje, mijn zaterdagse uitje”, zei hij in het bijzijn van medepresentator Dolf Jansen. “Zaterdag begin ik op Radio 5. Dan ga ik hier weg als senior en word ik daar binnengehaald als jonge god. Ik ben nu officieel de benjamin. Jullie gaan nog veel van me horen.”

In Meurders’ laatste uitzending was onder meer een aantal toekomstige NPO 5-collega’s van Meurders te gast, zoals Manuëla Kemp, Henkjan Smits en Tineke de Nooij. Ze haalden herinneringen op de samenwerking met Meurders. Ook Dolf Jansen sprak een aantal lovende woorden over zijn vaste kompaan. “Wij zullen ‘m missen. Felix gaat maar hij blijft altijd in dit programma.”

De studio was vanwege de strengere coronamaatregelen verder leeg. Publiek kon niet live in het café aanwezig zijn.