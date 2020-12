Grote drukte blijft uit op grijze winkeldag in Antwerpen

De gevreesde komst van te veel Nederlanders in Belgische winkelsteden als Antwerpen lijkt zaterdag uitgebleven. Antwerpen beleefde volgens de politie een “aangenaam gezellige” winkeldag zonder grote drukte en in kustplaatsen als Knokke bleef het ook rustig. Het “miezerige weer” zou ze weleens kunnen hebben gered, denkt de Antwerpse politie.

Belgiƫ vreesde dat Nederlanders in het laatste weekend voor Kerstmis voor de kerstinkopen zouden uitwijken naar Belgische winkelsteden, nu Nederland weer op slot is gegaan en de meeste winkels hebben moeten sluiten. Burgemeesters kondigden aan streng op te treden als het te druk zou worden of de hand zou worden gelicht met de coronaregels.

Maar in Antwerpen waren er “helemaal geen problemen”, zegt de politie. Er hoefde dan ook geen straat te worden afgesloten en ook andere maatregelen bleken niet nodig. Of dat te danken is aan het wegblijven van Nederlanders kan de politie moeilijk inschatten, want “voor ons maakt het niet uit waar ze vandaan komen”, aldus een woordvoerder. “Maar ik heb me laten vertellen dat er eigenlijk weinig Nederlanders naar Antwerpen zijn afgezakt.”