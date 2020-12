Politiechef: 600 miljoen nodig voor wijkagenten en rechercheurs

De politie heeft minstens 3500 extra mensen nodig. Er is vooral een tekort aan wijkagenten. Om het capaciteitsprobleem aan te pakken is minstens 600 miljoen euro nodig, zegt korpschef Henk van Essen. “En dan nog kunnen we niet aan alle verwachtingen voldoen.” Volgens de politiebaas moet de politie bruggen blijven bouwen, zowel op straat als online.

Een deel van het geld is gereserveerd voor 1000 extra voltijdsbanen, die de politie nodig heeft voor versterking van de basisteams. Bij de recherche gaat het om zeker 500 fte’s extra, onder meer voor gespecialiseerde online rechercheurs. Ze zijn volgens Van Essen nodig “om goed verankerd te blijven in de wijken en digitaal vaardiger te worden”.

“Onze zichtbaarheid in de wijk moet beter. Mensen willen de wijkagent kennen en zelf gekend worden. We moeten netwerken opbouwen die ook in roerige tijden kunnen worden benut.”