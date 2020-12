Van der Vlugt genoot van rol als grote kindervriend Sinterklaas

Bram van der Vlugt, die zaterdag op 86-jarige leeftijd is overleden, genoot van zijn alter ego van grootste kindervriend van Nederland. “Het is een grote, grote eer om Sinterklaas te mogen helpen”, zei hij daarover. Ondanks zijn bekendheid op televisie lag zijn hart bij het toneel. “Spelen voor een publiek heeft iets magisch. Niets is mooier dan optreden.”

Het grote publiek kent Van der Vlugt behalve als goedheiligman vooral van tv-series. Daarin leek hij een patent te hebben op de rol van wijze man. Zo speelde hij een dokter in Medisch Centrum West en Dr. Finlay, advocaat in Keyzer & De Boer Advocaten en een hoofdofficier van justitie in Unit 13. “Het gaat mij niet om het beroep van een personage, maar om het karakter.” Hij was ook te zien in films als Pastorale, Het verboden bacchanaal en Alle dagen feest.

Van kinds af aan was Van der Vlugt gefascineerd door het theater. “Als tiener in de schouwburg dacht ik al: ‘oh, als ik daar ook eens zou mogen staan.'” Toch koos hij in eerste instantie niet voor een carrière als acteur. Op advies van zijn ouders ging hij ‘eerst een vak leren’. Hij koos voor een opleiding bouwkunde in Delft. Pas op zijn 24e begon hij in Amsterdam aan de toneelschool. Als acteur debuteerde hij in 1961 als Koen Govaerts in ‘Verkeerd begin’ van Jan Staal.

In 1963, twee jaar nadat hij de toneelschool had afgerond, speelde hij zijn eerste televisierol van betekenis. De rol van arts in de doktersserie Dr. Finlay (ook bekend als: Memorandum van een dokter) betekende zijn grote doorbraak als tv-acteur.

Van der Vlugt was een natuurliefhebber. Hij woonde in de buurt van Woerden in het Groene Hart en richtte de stichting Gras en Wolken op. Die zet zich in voor het behoud van boerenbedrijven in het Groene Hart. Van der Vlugt was woordvoerder van de stichting en schreef columns voor de website en enkele bladen.

Van der Vlugt combineerde televisie en film altijd met toneel. In 2000 won hij de Louis d’Or, de hoogste toneelonderscheiding van het land, voor zijn rol van Niels Bohr in het stuk Kopenhagen (1998). “Dat was heel mooi, een beloning. Het is toch een vorm van erkenning.” Toch vond hij zijn carrière niet bijzonder. “Ik heb geen echte ‘sterren’-carrière gehad. Jarenlang stond ik naast de grote ster.”

Van der Vlugt vond het een ‘comfortabele positie’ om naast die grote ster te spelen, omdat hij dan de kar niet hoefde te trekken. Zo speelde hij naast Hans Croiset in Professor Bernhardi en met Anne-Wil Blankers in Maria Stuart.

In 1986 besteeg Van der Vlugt voor het eerst de schimmel Amerigo, het paard van Sinterklaas. In 2010 deed hij dat voor het laatst. Onlangs kroop hij echter nog in zijn oude rol voor De Grote Sinterklaasfilm, die begin deze maand een Gouden Film-status behaalde. Hij was nog lang niet klaar met spelen, want er stonden nog meerdere nieuwe projecten gepland.