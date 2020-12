Veel lokale politici DENK op lijst voor Tweede Kamer

Op de kandidatenlijst van politieke partij DENK voor de verkiezingen van volgend jaar staan veel lokale politici van de partij. Hoogste nieuwe binnenkomer op nummer drie is de Rotterdamse fractievoorzitter Stephan van Baarle, die tevens de campagne gaat leiden. De lijst wordt aangevoerd door fractievoorzitter Farid Azarkan en Kamerlid Tunahan Kuzu.

De partij presenteerde de kandidatenlijst zaterdag tijdens een online bijeenkomst. Op de vierde plek staat Natasha Mohamed Hoesein, raadslid in Rotterdam. De rest van de top-10 wordt vervuld door onder meer arts Charifa Zemouri (5) en gemeenteraadsleden uit Enschede en uit Schiedam. Volgens Azarkan is het de “meest diverse lijst” van Nederland. “Het is fantastisch om deze lijst te mogen aanvoeren.”

Dat Selçuk Öztürk, die de afgelopen jaren voor de partij in de Kamer zat, niet terugkeert op de lijst, werd voor de zomer al bekend. Hij trad toen terug als partijvoorzitter, na een hoog opgelopen ruzie met Azarkan en Kuzu.

Azarkan verwees bij de presentatie naar die tijd, en noemde het “een van de moelijkste periodes” die de partij heeft doorgemaakt.