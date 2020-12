Auto knalt tegen gaskast in Rotterdam en slaat over de kop

In Rotterdam is zaterdagavond een auto tegen een gasmeterkast opgereden en over de kop geslagen. Door de crash is een groot gaslek ontstaan, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde op de Galileistraat in de buurt van Schiedam. De 19-jarige bestuurder uit Rotterdam bleef ongedeerd. Een 21-jarige man uit Duitsland die naast hem zat, is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Netbeheerder Stedin heeft het gaslek gedicht. Op foto’s bij regionale media is te zien dat de auto op zijn kant ligt en forse schade heeft.