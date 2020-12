Bijna 30 miljoen productiedieren gestorven buiten de slacht om

Naar schatting 29,5 miljoen dieren zijn dit jaar in de stal of op transport gestorven, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Dat is dus buiten de slacht om. “Verreweg de meeste dieren bezwijken in de stal aan ziektes of ernstige verzwakking”, aldus de organisatie.

Wakker Dier maakte een analyse aan de hand van gegevens van het CBS, Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN), de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dieren die stierven door brand, ruiming, uitval van ventilatie of verkeersongelukken zijn niet meegenomen, maar er stierven er 105.000 bij stalbranden alleen al.

In 2016 voerde Wakker Dier ook een dergelijk onderzoek uit en stelde vast dat 30,5 miljoen dieren een voortijdige dood waren gestorven. “Aan de achterliggende oorzaken van de hoge sterftecijfers, zoals gebrekkige zorg en ongezond hoge productie, is sindsdien zo goed als niets gedaan.”

Vleeskuikens voeren met 18 miljoen de sterflijst aan. Legkippen volgen, volgens Wakker Dier door extreme vermagering en uitputting omdat ze teveel eieren moeten leggen. Ook de sterfte onder biggen en kalveren is volgens de organisatie hoog. “Eén op de acht biggen overlijdt in de stal. Bij kalveren is dat één op de dertien.”

De sterfte onder geitenlammeren was volgens Wakker Dier eerder zelfs extreem hoog, 24,3 procent, maar nieuwe cijfers heeft ze niet. Pasgeboren geitenbokjes zouden vaak al zeven dagen na de geboorte naar de slacht gaan, waardoor ze maar kort in de stal zijn en de kans kleiner is dat ze daar al doodgaan.

“Vlees moet zo goedkoop mogelijk zijn, om verkocht te kunnen worden als kiloknaller of bulkexport. Daardoor krijgen boeren niet genoeg geld om goed voor hun dieren te zorgen”, klaagt voorvrouw Anne Hilhorst van Wakker Dier.