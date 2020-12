Eurostar rijdt tussen Londen en Parijs gewoon door

De Eurostar, de hogesnelheidstrein tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, blijft voorlopig rijden op de route tussen Londen en Parijs. Vanwege de nieuwe variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is ontdekt, zal het treinverkeer op de lijn naar Brussel en Amsterdam wel tijdelijk stil liggen. In hoeverre deze route de komende tijd beschikbaar is, is nog onduidelijk.

“We kunnen bevestigen dat onze treinen blijven rijden tussen Londen en Parijs”, laat het bedrijf in een verklaring weten. De tijdelijke stop van het treinverkeer naar België en Nederland heeft te maken met een besluit van de Belgische regering om de grenzen met het Verenigd Koninkrijk om middernacht te sluiten. Daardoor zullen er in ieder geval maandag op deze route geen treinen rijden. Over de periode daarna is nog niets bekend. De Belgische regering heeft gezegd dat ze haar standpunt over 24 uur zal herzien.

“We wachten op verdere gegevens van de diverse regeringen over hoe reisbeperkingen worden gehandhaafd, en we blijven onze website updaten zodra meer informatie beschikbaar is”, aldus Eurostar.

Nederland stelde eerder zondag een vliegverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de opmars van een nieuwe variant van het coronavirus. Die zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Dat verbod geldt in ieder geval tot 1 januari. Ferry’s tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland varen nog wel, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af daar gebruik van te maken, tenzij het echt noodzakelijk is.