Focus politie op excessen tijdens bijzondere jaarwisseling

“We gaan op oudejaarsavond niet op elke hoek van de straat kijken of de ene buurman te dicht bij de andere staat, en of iemand een paar rotjes in zijn hand heeft. Dat redden wij niet qua inzet. Wij concentreren ons als politie op de excessen.” Dat zei korpschef Henk van Essen in WNL op Zondag (NPO 1).

Voor Van Essen wordt het een geslaagde avond “als alle burgers en hulpverleners veilig weer naar huis kunnen”. Die avond en nacht zijn voor de politie altijd al een “hoogrisico-gebeurtenis” en daar komen dit jaar de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod nog bovenop. Er worden veel extra politiemensen ingezet, nog meer dan vorig jaar, zegt Van Essen.

De politiechef zegt dat er “absoluut” wordt opgetreden bij excessen. “Hulpverlening, geweldsdelicten, ook tegen hulpverleners hebben prioriteit nummer 1.” Van Essen doet een beroep op “ieders gezonde boerenverstand” om niet te dicht bij elkaar te gaan staan en om zich te houden aan de coronamaatregelen en aan het vuurwerkverbod.