KLM: onduidelijk wat de gevolgen zijn van vliegverbod

Het is nog onduidelijk wat het verbod van het kabinet op het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk precies betekent voor de vluchten van KLM, meldt de luchtvaartmaatschappij op Twitter. Het is volgens KLM onbekend “wat het precieze effect is op de operatie”. Ze raadt reizigers aan de status van zijn of haar vlucht in de gaten te houden via de website.

Op Schiphol staan zondag en de daarop volgende dagen tientallen vluchten gepland vanuit Londen, waaronder veel KLM-vluchten. Die zijn tot nog toe (rond 04.00 uur) niet geannuleerd.

Het kabinet heeft besloten om tot 1 januari het vliegverkeer voor passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk te verbieden, omdat in Engeland een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Het verbod geldt niet voor vrachtverkeer.