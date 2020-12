Koffieverkopers hadden een topjaar, maar niet allemaal

Speciaalzaken voor koffie hebben goed geboerd in 2020. Doordat veel mensen thuiswerken én de horeca dicht is, steeg de omzet van verkopers van luxe koffie aan particulieren. Voor handelaren in kantoorkoffie was het juist een zwart jaar.

Simon Lévelt, speciaalzaak voor biologische koffie en thee, zag de winkelomzet dit jaar tot december met zo’n 20 procent groeien. “Normaal groeien we jaarlijks met 3 tot 5 procent, dus het gaat best goed”, vertelt algemeen directeur Bert Jongsma. De groei is het sterkst in de webshop van het bedrijf. “De onlineverkoop is de eerste elf maanden van dit jaar verdubbeld.”

Het hoogtepunt van de groeispurt lag aan het begin van de coronacrisis. Vlak na het afkondigen van de eerste lockdown vervijfvoudigde de verkoop, aldus Jongsma. De verklaring zoekt hij voor het grootste deel in de coronacrisis. “Mensen werken thuis en hebben bovendien geld over omdat ze minder uitgeven aan bijvoorbeeld de horeca en vakanties. Dat geld investeren ze onder meer in luxer eten en drinken.” Ook na de aankondiging van de huidige lockdown maakte de omzet een sprong. “Er stonden direct rijen voor onze winkels en ook online haalden we binnen 24 uur een recordaantal bestellingen binnen. Mensen waren in paniek dat ze hun kerstinkopen niet meer konden doen.”

Ook Roast, dat online koffieabonnementen aan particulieren verkoopt, heeft een goed jaar. “We hebben tot nu toe dit jaar 30 procent meer omzet gedraaid, waar we gewoonlijk zo’n 15 procent per jaar groeien”, zegt eigenaar Kris Vermaas. Daarnaast bestellen mensen niet alleen vaker koffie, maar ook grotere hoeveelheden per bestelling. “Die groei is zelfs nog niet bij die 30 procent opgeteld”, aldus Vermaas. Roast verkoopt koffiebonen van lokale branders. Ook het ondersteunen van kleine ondernemers is iets wat mensen in de coronacrisis aanspreekt, denkt Vermaas.

Niet voor álle koffieverkopers was 2020 een goed jaar. Coffee at work, dat koffie verkoopt aan kantoren en andere werkplekken, zag zijn omzet in de eerste maand van de lockdown met 75 procent terugvallen. “Normaal groeien we elk jaar met 10 tot 15 procent”, aldus directeur Ronny Aarts. “Na april is de omzet weer opgekrabbeld, omdat mensen meer buitenshuis zijn gaan werken. We zitten nu op een omzetdaling van 25 procent”. De huidige lockdown betekent waarschijnlijk weer een grote terugval voor het bedrijf, aldus Aarts. Het gaat volgens de directeur zeker twee jaar duren voor de omzet weer op hetzelfde peil is als in 2019.