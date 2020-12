Microbioloog Bonten: Er zullen meer virusvarianten opduiken

De komende tijd zullen meer varianten van het coronavirus opduiken die we in de gaten moeten houden. Dat zei arts en microbioloog Marc Bonten in WNL op Zondag op NPO 1. Hij reageerde op het besluit van het kabinet om zondag een vliegverbod in te stellen vanuit Groot-Brittannië waar deze ‘virusmutant’ is aangetroffen. Ook in Nederland is de variant ontdekt. De maatregel moet verdere verspreiding tegengaan.

De variant is volgens Bonten “besmettelijker, maar niet dodelijker”. Ook zouden mensen er sneller ziek van worden. Hij is verrast, niet zozeer dat het nieuwe virus is aangetroffen, dat was een kwestie van tijd, maar dat de zorgautoriteiten in Groot-Brittannië er zo stellig over zijn. “En heus, daar zijn uitstekende epidemiologen.”

“Deze mutant is al langer bekend, maar de verspreiding ging de laatste twee weken wel erg snel”, zei de microbioloog.