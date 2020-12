8 procent van 16-plussers is slachtoffer van huiselijk geweld

Van de Nederlanders boven de 16 jaar heeft 8 procent tussen april 2019 en april van dit jaar te maken gehad met een voorval van geweld in de huiselijke kring. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) onder ruim 30.000 Nederlanders. 11 procent kreeg te maken met seksueel geweld of seksuele intimidatie en bij 6 procent was het huiselijk geweld structureel.

Het gaat in totaal om 1,2 miljoen mensen die in het jaar voorafgaand de peiling slachtoffer werden van huiselijk geweld. Dat was bij vrouwen (9 procent) vaker het geval dan bij mannen (7 procent). Vooral als het gaat om stalken door een ex-partner en seksueel geweld in huiselijke kring zijn vrouwen vaker slachtoffer. Mannen zijn volgens de onderzoekers vaker dader als het om huiselijk geweld gaat.

Van de Nederlandse 16-plussers gaven er volgens het onderzoek 1,6 miljoen aan te maken te hebben gekregen met een vorm van seksueel geweld of seksuele intimidatie, variƫrend van seksueel getinte opmerkingen tot fysiek geweld zoals verkrachting. 1 procent zegt slachtoffer te zijn geworden van seksueel geweld in huiselijke kring. Hierbij waren vrouwen met 15 procent twee keer zo vaak slachtoffer als mannen, voor wie dat 7 procent is.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid. De studie gaat herhaald worden om onder meer te kijken of “het effect van beleid gericht op preventie” van seksueel en huiselijk geweld in kaart gebracht kan worden, aldus het WODC. De onderzoekers geven aan dat de resultaten niet te vergelijken zijn met eerdere studies, onder andere omdat dit keer een andere vragenlijst is gebruikt.