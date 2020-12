Aantal coronagevallen daalt naar ruim 11.000

Het RIVM telde het afgelopen etmaal 11.212 nieuwe gevallen van het coronavirus. Dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, maar minder dan zondag, toen er ongeveer 13.000 nieuwe coronagevallen bijkwamen.

Tussen zondag- en maandagmorgen nam het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen met 31 toe, tegen 32 een dag eerder. Dat betekent niet dat deze mensen ook allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden, want deze cijfers komen soms met wat vertraging binnen.

Het RIVM merkt al weken dat het aantal besmettingen aan het oplopen is. Onderzoekers van het instituut telden de afgelopen zeven dagen zo’n 79.000 nieuwe coronagevallen, wat grofweg neerkomt op een gemiddelde van 11.000 per dag. De week daarvoor bedroeg het totale aantal coronagevallen nog ongeveer 58.000 en de week daarvoor bijna 41.000.

Uit de gemeente Amsterdam kwamen de meeste meldingen van nieuwe coronabesmettingen binnen, namelijk 343. Daarna volgen Den Haag (291), Rotterdam (269) en Almere (191).

Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus heeft het RIVM 700.885 besmettingen geteld. Daarmee is het aantal vastgestelde coronagevallen maandag boven de 700.000 uitgestegen. Het werkelijke aantal mensen dat besmet is (geweest) met het virus ligt hoger. Want niet iedereen die besmet is geraakt, is daar ook op getest. Hetzelfde geldt voor het aantal bevestigde sterfgevallen, dat nu op 10.522 ligt.