Coronavaccinatie zwangere vrouwen moet per persoon worden bekeken

Of het wenselijk is om het coronavaccin van Pfizer en BioNTech aan zwangere vrouwen toe te dienen, moet op individuele basis worden besloten, adviseert het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). “Er is geen bewijs dat het vaccin voor hen meer risico’s oplevert, maar er hebben simpelweg niet genoeg zwangere vrouwen meegedaan aan de klinische onderzoeken”, zegt comitévoorzitter Harald Enzmann.

Nader onderzoek door de ontwikkelaars van het vaccin moet meer duidelijkheid geven. In de tussentijd raadt ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zwangere vrouwen aan hun arts om advies te vragen.

Ook de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin bij kinderen onder de 16 jaar is nog onvoldoende onderzocht.