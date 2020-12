D66 wil dat RIVM kijkt naar vliegverbod Zuid-Afrika

Regeringspartij D66 wil dat het kabinet “met spoed” advies vraagt aan het RIVM over een vliegverbod van en naar Zuid-Afrika. Een coronavirus dat door een mutatie mogelijk nog besmettelijker is geworden, gaat ook in dat land rond. Eerder werden vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk al gestopt.

Kamerlid Jan Paternotte wijst erop dat Duitsland al wel beperkingen heeft aangekondigd van het vliegverkeer van en naar Zuid-Afrika. EU-passagiers die via Schiphol reizen kunnen volgens hem nog wel “zonder test binnenlopen”.

Paternotte brengt het verzoek maandag in tijdens een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de nieuwste ontwikkelingen rond het coronavirus en de Britse mutant die inmiddels ook in Nederland is opgedoken. Dinsdag beraadt het kabinet zich op mogelijk extra maatregelen.