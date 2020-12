De Jonge: goedkeuring vaccin is ‘triomf voor de wetenschap’

Zorgminister Hugo de Jonge noemt het “een enorme mijlpaal en een enorme triomf voor de wetenschap” dat ook in Europa nu een goedgekeurd vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus. “Echt heel erg bijzonder”, aldus de bewindsman.

Het geneesmiddelenbureau EMA heeft groen licht gegeven voor gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech in Europa. Naar verwachting volgt snel een definitief besluit van de Europese Commissie.

Voor de planning in Nederland verandert er niets door deze stap. Het plan is nog altijd om op 8 januari te beginnen met vaccineren, omdat nog niet al het voorbereidende werk is voltooid. Veel andere Europese landen zijn er al wel klaar voor beginnen vlak na Kerstmis met prikken.